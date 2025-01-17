Hatayspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray galibiyet için sahada

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Süper Lig'de kötü gidişatı durduramayan Hatayspor, 7 maçtır kazanamıyor. Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti. İşte, Hatayspor-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...

HATAYSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Hatayspor-Galatasaray maçı, 17 Ocak 2025 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.



Müsabaka, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



GALATASARAY'IN EKSİKLERİ



Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, oynayamayacak.



UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karşılaşmada görev alamayacak.

