Hatayspor-Galatasaray maçına Belçika'dan VAR hakemi

Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı bugün başlıyor.

Hatayspor-Galatasaray maçında bu haftaya devreye giren yabancı VAR hakemi uygulaması başlayacak.

VAR HAKEMİ BELÇİKA'DAN

Cihan Aydın'ın yöneteceği maçta, VAR odasında Jan Boterberg görev yapacak. Belçikalı hakem, Riva'daki VAR merkezinden tavsiyelerini verecek.

Futbol Federasyonu, kulüplerin taleplerinin ardından sezonun ikinci yarısında yabancı VAR hakemleriyle çalışma kararı almıştı.

İlk uygulamaya sahne olacak Hatayspor-Galatasaray maçı, saat 20'de başlayacak.