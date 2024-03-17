Hatayspor galibiyet hasretine son verdi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekip Strandeberg'in 3. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 89. dakikasında Dele-Bashiru farkı 2'ye çıkarırken, 90+2. dakikada Rivas sahneye çıkarak maçın sonucunu da belirlemiş oldu.
Bu sonuçla birlikte Hatayspor puanını 33'e çıkartarak 15. sıraya yükselirken, Samsunspor ise 36 puanla 13. sırada yer aldı.
GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ
Volkan Demirel'in öğrencileri Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.
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