Hatayspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'e kötü başlayan Hatayspor çıkış arayışında. Trendyol Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor, Mersin'de konuk edeceği Gaziantep FK'yi yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ligde çıktığı 10 maçta 3 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken, rakibi Gaziantep FK 12 puanla 12. sırada bulunuyor. İşte, Hatayspor-Gaziantep FK maçı hakkında bilgiler...



HATAYSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?



Hatayspor-Gaziantep FK maçı, 9 Kasım Cumartesi günü yapılacak.



Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.



Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



HATAYSPOR'UN SON DURUMU



Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlı takım, topladığı 3 puanla 18. sırada yer alıyor.



Bu sezon çıktığı karşılaşmalarda kalesinde 17 gol gören ve rakip fileleri 7 kez havalandıran Akdeniz ekibi, rakibi karşında galip gelerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.



Ligde son galibiyetini geçen sezonun 38. haftasında 26 Mayıs'ta Mersin'de 2-0 mağlup ettiği Çaykur Rizespor karşısında alan Hatayspor, yeni sezonda henüz 3 puanla tanışamadı.



GAZİANTEP FK'NIN SON DURUMU



Ligdeki 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 12 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 15 gole engel olamadı.



Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen David Okereke ve Stephen, Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.



Gaziantep FK'de Ertuğrul Ersoy, Enric Saborit ve Badou Ndiaye karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 13. haftada oynanacak RAMS Başakşehir müsabakasında görev alamayacak.



Ligde son olarak 7. haftada deplasmanda İkas Eyüpspor'a 3-2 yenilen Gaziantep ekibi, 4 maçtır yenilgi yüzü görmedi.



Kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kalırken TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.