Hatayspor, Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor'dan TFF'ye talep

Türkiye'yi sarsan depremler sonrası bir futbolcunu kaybeden Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da başkan Ahmet Yaman, yönetim kurulu ile bir araya gelerek ligden çekilme kararı alacaklarını dile getirdi.



Deprem felaketi sonrasında futbol oynayamayacaklarını kaydeden Yaman, “Şu an futbolun zamanı değil. Binlerce insanımız göçük altında, aileleri yas tutuyor, haberlerini bekliyor, cenazesini gömüyor. Biz de futbol oynayacağız. Söz konusu değil böyle bir şey. Şu an net bir karar almadık ama futbol oynayamayacağız. Yönetim kurulunu topladıktan sonra ligden çekilme kararını alacağız” diye konuştu.



HATAYSPOR VE GAZİANTEP FK'DAN İSTANBUL TALEBi



Süper Lig'de en çok zarar gören takımlardan Hatayspor ve Gaziantep FK, ligin geri kalan kısmıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na taleplerde bulundu. Tesisleri zarar gören kulüpler, TFF'den öncelikle sığınma talep etti. Riva'daki tesisleri kullanmak isteyen, maçlarını da İstanbul ve yakın illerde oynamayı isteyen iki kulübün bu talebi federasyon tarafından da olumlu karşılandı.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi de iki kulübe benzer tekliflerde bulunurken Riva'daki tesislerini hizmete açtı. Hatayspor, Riva'da konaklamaya başlarken, Gaziantep FK'nın da İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İki kulübün ligden çekilmeyi düşünmedikleri ve yaşadıkları felaket nedeniyle küme düşmenin kaldırılması ile ilgili bir istekleri olmayacağı öğrenildi.



Hatayspor ve Gaziantep FK sezon sonuna kadar Riva'yı kullanmak istediklerini ve maçları da o hafta boş olan İstanbul'daki statlar ya da Kocaeli ve Sakarya'da oynayabileceklerini belirttiler. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ayrıca bu süreçte tüm masraflarının da karşılanması talep edildi.



Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, ligden çekilme gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Özat, yaptığı açıklamada, "Allah'ım bize yardım etsin. Dualarınızı eksik etmeyin, her yerden ölüm haberi alıyoruz. Ligden çekilme ile alakalı bir durum söz konusu değil. Onu düşünecek durumda değiliz. Canımızla boğuşuyoruz. Öyle bir kararımız yok kim dedi böyle bir şeyi bilmiyorum. Biz canımızın derdindeyiz" dedi.