Hatayspor idari menajeri Fatih İlek'ten Christian Atsu açıklaması: Depremden saatler önce gitmekten vazgeçti

Atakaş Hatayspor idari menajeri Fatih İlek, Christian Atsu hakkında açıklamalarda bulundu.



Radyospor'a konuşan İlek deprem bölgesinde yaşananlar için; "Bizim kaldığımız otel de yıkıldı; ama biz çıkmayı başardık. 3 kişiydik. Otelden çıktıktan sonra, tesislere gittik. Volkan hoca (Demirel) futbolculara sahip çıktı. Sonrasında Taner Savut'u aradı. Tam net olmamakla birlikte sesini duymuş ve telefon kapanmıştı. Bu bize çok ümit vermişti. Kabus gibi geliyor." dedi.



İşte İlek'in sözlerine şöyle devam etti: "Taner Savut herkes tarafından sevilen bir insan. Lütfen Taner Savut'un ve Atsu'nun ailesini üzecek paylaşımlar yapılmasın. Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim?' dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı."



"TAM ANLAMIYLA BİR TRAJEDİ OLDU"



"Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası. Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı çoşkudan sonra 'gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu."