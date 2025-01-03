Hatayspor maçı öncesi iki futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye iki futbolcudan kötü haber geldi.

Samet Akaydin ve İsmail Yüksek adale sakatlıkları nedeniyle Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı lacivertlilerden Yüksek için yapılan sağlık bilgilendirmesinde şu ifadeler yer verildi:



"Profesyonel Futbol A Takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek’in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. "