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Hatayspor maçında Beşiktaş'ın başında olacak isim belli oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası Hatayspor mücadelesine takımı hazırlayacak ve başında bulunacak isim belli oldu.

Hatayspor maçında Beşiktaş'ın başında olacak isim belli oldu

Trendyol 'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan 'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

Bu gelişmelerin ardından 25 Aralık Pazartesi günü oynanacak Hatayspor mücadelesinde takımın başında kimin olacağı merak ediliyordu.

beINSPORTS'un haberine göre, Beşiktaş'ı Hatayspor maçına Serdar Topraktepe hazırlayacak.

Hatayspor maçına takımın başında çıkacak olan 47 yaşındaki Serdar Topraktepe an itibarıyla U19 takımının teknik direktörlüğünü yapıyor.

Hatayspor maçında Beşiktaş'ın başında olacak isim belli oldu - 1

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