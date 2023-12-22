Hatayspor maçında Beşiktaş'ın başında olacak isim belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.
Bu gelişmelerin ardından 25 Aralık Pazartesi günü oynanacak Hatayspor mücadelesinde takımın başında kimin olacağı merak ediliyordu.
beINSPORTS'un haberine göre, Beşiktaş'ı Hatayspor maçına Serdar Topraktepe hazırlayacak.
Hatayspor maçına takımın başında çıkacak olan 47 yaşındaki Serdar Topraktepe an itibarıyla U19 takımının teknik direktörlüğünü yapıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Futbol
- Beşiktaş