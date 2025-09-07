Hatayspor parkurda çalıştı
Hatayspor, TFF 1'inci Ligin 5'inci hafta maçında karşılaşacağı Esenler Erokspor hazırlıklarını Mersin Erdemli’deki poligon alanındaki tesislerde sürdürüyor.
Teknik Direktör Hugo Almeida yönetiminde süren antrenmanda futbolcular özel olarak hazırlanan parkurda çalıştı.
Teknik heyet tarafından hazırlanan parkurda futbolcuların hırslı halleri dikkat çekti.
Bordo-beyazlılar hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
