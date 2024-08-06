Hatayspor, Rivas ile yeniden anlaşmaya vardı

Süper Lig ekibi Hatayspor, geçtiğimiz sezon takımda yer alan Honduraslı futbolcu Rigoberto Rivas ile 2+1 yıllığına yeniden anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Takıma sezon başında katılan ancak sezon sonunda sözleşmesini fesheden Rivas ile görüşmelere yeniden başlayan yönetim, futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada; “Rigoberto Rivas Yeniden Aramızda! Futbolcumuz Rigoberto Rivas ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Başkan Vekilimiz Ender Yardımcı ve Futbol Şube Sorumlumuz Mehmet Reşat Akpınar katıldı. Rigoberto Rivas’a yeniden hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.