Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 16 Ocak'ta Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor'u konuk edecek. İşte, Hatayspor-Sakaryaspor maçı hakkında bilgiler...



HATAYSPOR-SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Hatayspor-Sakaryaspor maçı 16 Ocak Salı günü A Spor'da canlı yayınlanacak.



Mersin Stadı'ndaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak.



İKİ TAKIM BU ETABA NASIL GELDİ?



Kupaya 3. eleme turundan dahil olan Hatay ekibi, Sarıyer'i 2-0, sonraki turda da Düzce Cam Düzcespor'u 2-1 yenerek 5. eleme turuna yükselmişti.



Organizasyona 4. eleme turunda katılan Sakaryaspor ise Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırmıştı.

