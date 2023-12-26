Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifa mı edecek? Kulüpten açıklama

Atakaş Hatayspor'da kötü gidişatın ardından istifa sinyali veren teknik direktör Volkan Demirel, Beşiktaş yenilgisinin ardından gelecek adına düşünüp karar vereceğini söyledi. Hatayspor yönetimi, Volkan Demirel için açıklama yaptı.



Fanatik gazetesine konuşan Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, "Zaman zaman kendisi bize yorulduğunu söylüyor. Ama istifa söz konusu değil. Bize herhangi bir şey söylemedi ve istifaya dair de bir şey gelmedi. Zaten gelse de kabul etmeyeceğiz. Hocamızın yaptıklarını asla unutmayacağız. Hatayspor'un sahaya çıkması bile çok büyük başarıdır. Bizim gündemimizde hocamızla yolları ayırma gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında iyi performans gösteren Atakaş Hatayspor, son 9 lig maçında sadece 1 kez kazanabildi. Sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenen bordo beyazlılar, ilk devrenin son maçında Beşiktaş'a aynı skorla kaybetti. Maçın ardından teknik direktör Volkan Demirel, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda gelecek için yeni karar vereceğini ifade etmişti.



"İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Demirel, "Bu takımda her şeyi yapan, bu oyuncuları getiren benim. Söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde söyleyebilirim. Düşüneceğim, konuşacağım, bakacağız." demişti.

Volkan Demirel, Atakaş Hatayspor'da 36 maçta görev yaptı. Demirel bu karşılaşmaların 12'sinde galibiyet, 11'inde beraberlik ve 13'ünde yenilgi ile sahadan ayrıldı.

Demirel yönetimindeki Hatayspor bu sezon ligde 17 puan toplayabildi.