Hatayspor, Trabzonspor'u konuk edecek
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Mersin'de Trabzonspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde çıktığı 6 maçta 2 puan toplayan Hatayspor, 18. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de oynadığı 6 müsabakada hanesine 8 puan yazdıran Trabzonspor ise averajla 10. sırada bulunuyor.
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