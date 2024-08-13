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Hatayspor’da 400 bin euroluk sponsorluk sözleşmesi

Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor, forma sırt sponsorluğu için 400 bin Euro’luk sözleşme imzaladı.

Hatayspor’da 400 bin euroluk sponsorluk sözleşmesi

Depremin ardından geçtiğimiz yıl ligde kalmayı başaran Hatayspor, afetzede vatandaşların umudunu Trendyol ’de taşımaya devam ediyor.

Ekonomik olarak kendi çabalarıyla ayakta kalmaya çalışan bordo-beyazlılara sırt sponsoruysa Antakya ilçesinde faaliyet gösteren bir otel oldu.

Hatayspor ve sponsor kuruluş tarafından gerçekleştirilen imza törenine Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, Hatayspor yönetim kurulu üyeleri ve otel yetkilileri katıldı.

Başkan Mıstıkoğlu, 400 bin Euro’luk bir anlaşma imzaladıklarını belirterek “Hatayspor kulübü 400 bin Euro karşılığında Hatayspor'un forma sırtı için özel bir firmayla anlaştık. Hatayspor'a ve memleketimize hayırlı olsun. İnşallah Hatayspor bu yıl hak ettiği yerlere geleceğini düşünüyoruz” dedi.

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