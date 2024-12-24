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Hatayspor'da fatura Rıza Çalımbay'a kesildi

Süper Lig'de kümeden kalma mücadelesi veren Hatayspor'da kötü sonuçların ardından Rıza Çalımbay'la yollar ayrıldı.

Hatayspor'da fatura Rıza Çalımbay'a kesildi

Hatayspor'da fatura Rıza Çalımbay'a kesildi. 

ekibi Hatayspor, son sıradaki Adana Demirspor yenilgisinin ardından Çalımbay'la yolların ayrıldığını duyurdu. 

Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

SÜPER LİG'DE BU SEZON AYRILAN DİĞER İSİMLER

Abdullah Avcı - Trabzonspor

Özhan Pulat - Hatayspor

Michael Valkanis - Adana Demirspor

Burak Yılmaz - Kayserispor

İsmet Taşdemir - Bodrum FK

Ali Çamdalı - Konyaspor

Sami Uğurlu - Kasımpaşa

Fatih Tekke - Alanyaspor

Giovanni van Bronckhorst - Beşiktaş

Bülent Uygun - Sivasspor

Rıza Çalımbay - Hatayspor

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Hatayspor'da fatura Rıza Çalımbay'a kesildi - 1
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