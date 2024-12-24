Hatayspor'da fatura Rıza Çalımbay'a kesildi
Süper Lig'de kümeden kalma mücadelesi veren Hatayspor'da kötü sonuçların ardından Rıza Çalımbay'la yollar ayrıldı.
Hatayspor'da fatura Rıza Çalımbay'a kesildi.
Süper Lig ekibi Hatayspor, son sıradaki Adana Demirspor yenilgisinin ardından Çalımbay'la yolların ayrıldığını duyurdu.
Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
SÜPER LİG'DE BU SEZON AYRILAN DİĞER İSİMLER
Abdullah Avcı - Trabzonspor
Özhan Pulat - Hatayspor
Michael Valkanis - Adana Demirspor
Burak Yılmaz - Kayserispor
İsmet Taşdemir - Bodrum FK
Ali Çamdalı - Konyaspor
Sami Uğurlu - Kasımpaşa
Fatih Tekke - Alanyaspor
Giovanni van Bronckhorst - Beşiktaş
Bülent Uygun - Sivasspor
Rıza Çalımbay - Hatayspor
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