Hatayspor'da fatura Rıza Çalımbay'a kesildi.

Süper Lig ekibi Hatayspor, son sıradaki Adana Demirspor yenilgisinin ardından Çalımbay'la yolların ayrıldığını duyurdu.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."



SÜPER LİG'DE BU SEZON AYRILAN DİĞER İSİMLER



Abdullah Avcı - Trabzonspor



Özhan Pulat - Hatayspor



Michael Valkanis - Adana Demirspor



Burak Yılmaz - Kayserispor



İsmet Taşdemir - Bodrum FK



Ali Çamdalı - Konyaspor



Sami Uğurlu - Kasımpaşa



Fatih Tekke - Alanyaspor



Giovanni van Bronckhorst - Beşiktaş



Bülent Uygun - Sivasspor



Rıza Çalımbay - Hatayspor

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