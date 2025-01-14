Hatayspor'da Murat Şahin dönemi

Sergen Yalçın yardımcılığını yaptığı dönemde Şahin, Beşiktaş'la şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Şahin daha önce Konyaspor, Eskişehir, Alanyaspor, Malatyaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor'da çalışmıştı.

Süper Lig 'de kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor teknik direktörlüğe eski kaleci Murat Şahin'in getirildiğini açıkladı.

Hatay'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Atakaş Hatayspor’umuza Hoş Geldin Murat Şahin.

Kulübümüz Teknik Direktör Murat Şahin ile prensipte 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Kulüp Başkanımız Hikmet Çinçin ve Başkan Vekilimiz Serdal Şahutoğlu Murat Şahin ile bir araya geldi. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."

