Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi başladı.

Akdeniz ekibi yaptığı açıklamada Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.



İlk 4 haftada yalnızca 1 puan alabilen Hatayspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırmıştı.



Bordo beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de bu sezon ikinci teknik direktör değişikliği yapan takım oldu.



Sezonun ilk teknik direktör değişikliğini Trabzonspor yapmıştı.

Bordo mavililer Avrupa defterinin kapanmasının ardından Abdullah Avcı ile yollarını ayırmış; yerine kulübün efsane ismi Şenol Güneş'i getirmişti.