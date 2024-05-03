Hatayspor'da Volkan Demirel'den istifa kararı

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, istifa kararı aldı. 42 yaşındaki çalıştırıcının istifasını yönetime sunduğu belirtildi.



Demirel'le ilgili son kararı yönetim verecek.



"TRİBÜNLER BAĞIRIYOR, HAKLILAR"



Demirel, geçen hafta oynanan ve 2-1 kaybettikleri Başakşehir maçının ardından istifa ile ilgili şunları söylemişti:



"Tribünler bağırıyor, haklılar. Yorumlar yapılıyor, haklılar. İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını yeri gelince konuşuruz. 'Git' derlerse giderim hiç sorun değil."