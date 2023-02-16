Hatayspor'da ayrılıklar devam ediyor: Bertuğ Yıldırım Antalyaspor'da

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Futbol kulüpleri, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ligden çekilen Hatayspor'un futbolcularına talip olmaya devam ediyor.



Transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birçok takımın istediği Hatayaspor'un 20 yaşındaki forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.



Genç golcünün, satın alma opsiyonu ise bulunmuyor. Bertuğ, bu sezon Hatayspor formasıyla 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



BAŞKAN AÇIKLADI



Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, genç oyuncu ile anlaştıklarını belirterek, "Bugün İstanbul'dan uçağa binerek Antalya'ya gelecek ve kendisi sezon sonuna kadar kiralık olarak imza atacak. Satın alma opsiyonu bulunmuyor. Transfer çalışmalarımız da sürüyor. Daha önce kadromuza kaleci Helton Leite, Erdal Rakip ve Doğukan Sinik'i katmıştık. Bertuğ da geldi, Balint Szabo da gelecek" dedi.



Fransız futbolcu Mehdi Boudjemaa da Hatayspor ile yolları resmen ayırdı. Boudjemaa, Macar ekip Ferençvaroş ile anlaştı.



Macaristan ekibi Ferençvaroş, Fransız oyuncusu sezon sonuna kadar kiraladı.



Hatayspor'un kiralama bedeli olarak 100 bin Euro alacağı kaydedildi.