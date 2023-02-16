Hataysporlu 4 voleybolcudan acı haber

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Ülke sporunun deprem felaketinde verdiği acı kayıpların sayısı artıyor. Rasus Kimya Hatay Kadın Voleybol Takımı'ndan 4 sporcu hayata veda etti.



Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun yaşamlarını yitirdiği açıklandı.



İkinci Lig'de mücadele eden Rasus Kimya Hatay'ın 5 Şubat'ta kazandığı maçın ardından play-off vizesini kutlayan sporcular, Yeşilyurt Apartmanı'ndaki evlerinde depreme yakalanmıştı.



İskenderun Yelken Kulübü de 2 sporcunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Arama kurtarma ekipleri, Deniz ve Zeynep Şahutoğlu kardeşlerin cansız bedenlerine ulaştı.