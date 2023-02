Hatayspor'lu Christian Atsu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.



Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, yaşanan deprem felaketinin ardından açıklamalarda bulundu.

Radyo Gol'e konuşan Özat, “Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz." dedi.



Atsu, yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.



CHELSEA'DEN PAYLAŞIM



İngiliz Premier Lig takımı Chelsea eski futbolcusu 30 yaşındaki Ganalı oyuncu için "Senin için dua ediyoruz Christian Atsu" paylaşımında bulundu.



Kulüp, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Türkiye'de 10 il ile Suriye sınır bölgesini etkileyen depremde hayatını kaybedenlerin yakınları için de başsağlığı mesajı yolladı.



Paylaşımda, "Chelsea Futbol Kulübündeki herkesin aklı Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenlerle birlikte." ifadesi kullanıldı.

We're praying for you, Christian Atsu. 💙 https://t.co/KSG2YeGpP0 pic.twitter.com/KNvQExSfid