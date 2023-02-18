Hataysporlu Christian Atsu'nun Süper Lig'deki ilk ve tek golü: Son maçta frikik golüyle galibiyeti getirmişti

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde enkaz altında kalan Ganalı oyuncu Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Depremden saatler önce Süper Lig'de Hatayspor ve Kasımpaşa, Hatay Antakya Stadyumu'nda karşılaştı.
Maçın 82. dakikasında Atsu, Rayane Aabid yerine oyuna girdi. Yıldız oyuncu 90+7'de serbest vuruştan takımının galibiyet, kendisinin ise Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.
Maçın ardından Rönesans Rezidans'ta kalan Atsu enkaz altında kaldı. Günler sonra 31 yaşındaki futbolcunun menajeri hayatını kaybettiğini açıkladı.
ATSU'NUN SÜPER LİG'DEKİ SON VE İLK GOLÜ
🚀 Christian Atsu'nun, A. Hatayspor'a 90+7. dakikada galibiyeti getiren frikik golü! #HTYvKSP pic.twitter.com/NUMu2fcOJ9— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 5, 2023
"KADER NOKTASI BURASI"
Atakaş Hatayspor idari menajeri Fatih İlek, Atsu'nun depremden önceki planı hakkında şu açıklamayı yapmıştı: Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim?' dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası. Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı çoşkudan sonra 'gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu."