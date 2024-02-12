Hatayspor'u 2 golle geçen Trabzonspor'un galibiyet hasreti sona erdi

Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligin ikinci devresine üst üste aldığı mağlubiyetlerle kötü başlangıç yapan Trabzonspor, bu skorla ligde 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Bordo-mavililer, ligde puanını 40'a yükseltirken; Hatayspor ise 28 puanda kaldı.



9'uncu dakikada soldan gelişen Trabzonspor atağında kale çizgisine inen Trezeguet'in ceza alanına ortasına Eren ayak koydu; kaleci Erce, topu kornere çeldi.



34'üncü dakikada Trezeguet'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Erce'yi de geçen top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu ceza alanında tamamlamak isteyen Bardhi'nin şutu üstten auta çıktı.



45'inci dakikada Bardhi'nin ceza alanı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Erce çeldi. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.



İlk yarı golsüz berabere tamamlandı.



49'uncu dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan ilerleyen Meunier'in ceza alanına ortasına Trezeguet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



60'ıncı dakikada Visca sağ kanattan taşıdığı topu yerden ceza alanı içine gönderdi. Vısca'nın pasıyla buluşan Bardhi'nin şutunu kaleci Erce kornere çeldi.



61'inci dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Enis Destan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Hatayspor savunması çizgiden çevirdi.



69'uncu dakikada Bardhi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Enis Destan'nın kafa vuruşunu kaleci Erce çeldi.



77'nci dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Enis Destan'ın pasıyla buluşan Bardhi'nin ceza alanı dışından yerden kaleye gönderdiği sert şutunda top filelerle buluştu: 2-0.



90+1'inci dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza alanı dışından sert şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.



Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK, MEUNIER İLK KEZ 11'DE



Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Hatayspor'u konuk eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Mehmet Can'ın yerine yeni transfer Thomas Meunier'e, Umut Güneş'in yerine de Berat'a görev verdi. Kupa müsabakasında oyuna 46'ıncı dakikada dahil olup, başarılı performans sergileyen Belçikalı oyuncu Meunier, Hatayspor karşılaşmasında ilk kez 11'de forma şansı buldu. Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası finalinde mücadele eden Nicolas Pepe ve Paul Onuachu ile sakatlıkları bulunan Mislav Orsic ve Hüseyin Türkmen kadroda yer almadı.



UMUT BOZOK KADRODA



Trabzonspor'da 19 Ocak'ta kadro dışı bırakılan ve affedilmesinin ardından dün bordo-mavili takım ile idmana çıkan forvet oyuncusu Umut Bozok, Hatayspor maçının 21 kişilik kadrosuna alındı. En son ligin 10'uncu haftasındaki Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer alan Bozok, 14 hafta aradan sonra kadroda kendine yer buldu. Umut Bozok, uzun sürenin ardından müsabakanın 90'ıncı dakikasında Enis Destan'ın yerine oyuna dahil oldu.



TREZEGUET FORMA NUMARASINI DEĞİŞTİ



Karadeniz ekibinin Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Abdülkadir Ömür’ün Hull City'e transferiyle takımdan ayrılmasının ardından kendisinden boşalan 10 numaralı formayı alabilmek için TFF’ye talebini bildirdi. Talebi kabul edilen Trezeguet, 27 olan forma numarasını değiştirip, 10 numaralı formayı sırtına geçirdi.



TRABZON'DA TRİBÜNLER YİNE BOŞ KALDI



Süper Lig’in ikinci devresine kötü başlangıç yapan Trabzonspor'da bordo-mavili taraftarlar, Hatayspor maçına fazla ilgi göstermezken, tribünlerin büyük bölümünde boşluklar dikkati çekti.