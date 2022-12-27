Hatayspor'u 4-0'la geçen Fenerbahçe yeniden lider

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 ile geçen Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Dünya Kupası öncesinde ligde son oynadığı müsabakada Giresunspor'a yenilen sarı-lacivertliler, 15. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a mağlup olmuştu.



Ligde son 2 maçta 6 puan yitirerek liderliği kaybeden Fenerbahçe, Hatayspor'u yenerek kötü gidişi sonlandırdı.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, golü 20. dakikada duran toptan Joshua King'in kafa vuruşunda buldu ve 1-0 öne geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 26. dakikada Michy Batshuayi ile farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına bu skorla gidildi.



İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, rakibine pozisyon vermezken 86. dakikada Serdar Dursun ve 90+5. dakikada Gustavo Henrique'nin golleriyle farkı 4'e çıkardı ve sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı.



Bu galibiyetle puanını 32'ye yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.

BİR GOL VAR'DAN DÖNDÜ



Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısında bir golü VAR'dan döndü.



Maçın 68. dakikasında soldan Joshua King'in yerden ortasında altıpas önünde Burak Öksüz'ün ters vuruşunda top ağlara gitti.



Müsabakanın hakemi golden sonra orta noktayı gösterirken, pozisyon VAR'da incelendi. Müsabakanın hakemi golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.



BATSHUAYİ GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ



Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.



Sarı-lacivertlileri Hatayspor karşısında 26. dakikada 2-0 öne geçiren gole imza atan Batshuayi, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.



Fenerbahçe formasıyla kupada 2 golü bulunan tecrübeli santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 gol atmıştı.



Batshuayi, böylece Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 11 gole ulaşmayı başardı.



KİNG, YAKLAŞIK 4 AY SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI



Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Joshua King, ligde yaklaşık 4 ay sonra gol sevinci yaşadı.



Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de lige etkili bir başlangıç yapan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, 3 lig maçında 2 gol kaydetmişti.



Daha sonra uzun süreli bir sakatlık yaşayan King, Trabzonspor müsabakasıyla dönüş yapmıştı.



Söz konusu karşılaşmada gol atamayan King, Hatayspor karşısında ise 116 gün sonra gol buldu.



King, ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.



SERDAR DURSUN SİFTAH YAPTI



Fenerbahçe'nin milli santrforu Serdar Dursun, bu sezon ligde ilk golünü kaydetti.



Ligde geride kalan bölümde 1'i ilk 11'de olmak üzere 7. maçına çıkan golcü oyuncu, Hatayspor karşısında 86. dakikada fileleri havalandırdı.



Bu sezon Avrupa'da eleme turlarında 2 gol bulan ve daha sonra gruplar için adı listeye bildirilmeyen Serdar, ligde de takım arkadaşlarının ardında kalmış ve fazla şans bulamamıştı



KADIKÖY'DE "JESUS" SESLERİ



Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri Jorge Jesus'a sevgi gösterisinde bulundu.



Maç boyunca ara ara Portekizli teknik adam lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, galibiyetin sevincini teknik adamlarıyla kutladı.



VOLKAN DEMİREL'E DESTEK



Fenerbahçeli taraftarlar, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i unutmadı.



Maç başlarken genç teknik adam lehine tezahüratta bulunan taraftarlara, Volkan Demirel alkışlarla karşılık verdi.



Volkan Demirel, uzun süre sarı-lacivertli takımda oynamış ve kaptanlık yapmıştı.



JESUS'A ANLAMLI PLAKET



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a ve kaptan Altay Bayındır'a karşılaşma öncesinden plaket verildi.



Sarı-lacivertli teknik adam ve futbolcular geçtiğimiz günlerde, Cumhuriyetin 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına Anadolu'daki 100 kız çocuğunun eğitimini üstlenmişti.



Kız çocukları da Hatayspor karşılaşması öncesinde Portekizli çalıştırıcı ve takım kaptanı Altay Bayındır'a plaket takdim etti.