Hatayspor'un galibiyet hasreti 9 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bellona Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu skorla Rıza Çalımbay'lı Hatay'ın galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

1. dakikada Rui Pedro'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Rivas'ın plase vuruşunu, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağa sahip oldu.



2. dakikada Hatayspor'un kullandığı kornerde altıpas içerisinde topu önünde bulan Diack, pasını Calvo'ya verdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Calvo'nun ikinci vuruşunda ise meşin yuvarlak auta gitti.



32. dakikada Cardoso sol kanattan ceza sahasına girerek topu, penaltı noktasındaki Nazon'a çıkardı. Kale önünde oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kornere gönderdi.



43. dakikada Kayserispor etkili geldi. Sağ kanatta Cardoso'nun ortasında, arka direkteki Hasan Ali Kaldırım topu ceza sahasında Nazon'a indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu çıkartarak gole izin vermedi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.



İKİNCİ YARI



77. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Kilama'nın geri pasında araya giren Mane'nin sol kanattan içeriye gönderdiği topa Bahoken hareketlendi. Bahoken meşin yuvarlağı müsait durumdaki Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu.



79. dakikada sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.



Karşılaşma Bellona Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Bu arada maç öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

