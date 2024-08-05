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Hatice Akbaş'ın final maçı ne zaman? Tarih belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı. Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te adını finale yazdırdı. Bokseverler de bu heyecan dolu final maçının tarihini ve rakibin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Hatice Akbaş'ın final maçı ne zaman?

Hatice Akbaş'ın final maçı ne zaman? Tarih belli oldu

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda branşı kadınlar 54 kiloda finale yükseldi. Milli sporcu Hatice Akbaş, altın madalya müsabakasında Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta karşı karşıya gelecek.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Hatice Akbaş, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta altın madalya maçına çıkacak.

YARI FİNAL MAÇINDA NOTLAR

North Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Hatice Akbaş, Güney Koreli Aeji Im'le karşı karşıya geldi.

İlk raundu 3-2 kazanan Hatice Akbaş, ikinci raundu da 4-1 önde tamamlamayı başardı.

Son rauntta da rakibine 3-2 üstünlük kuran milli sporcu, 3-2'lik toplam üstünlükle finale yükseldi.

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