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Hatice Akbaş'ın yarı final maçı ne zaman?

Milli boksör Hatice Akbaş Paris'te yarı finale yükseldi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Hatice Akbaş, Moğol Enkhjargal Munguntsetseg'ı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Peki, Hatice Akbaş'ın yarı final maçı ne zaman?

Hatice Akbaş'ın yarı final maçı ne zaman?

Hatice Akbaş'ın yarı final maçı 4 Ağustos Pazar günü saat 17:34'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇINDAN NOTLAR

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo çeyrek finalinde Moğol Enkhjargal Munguntsetseg ile karşılaştı.

Rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükselen Hatice, böylece madalyayı garantilemiş oldu.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Hatice ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.

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