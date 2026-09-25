Havvanur Avrupa şampiyonu
25.09.2026 03:04
Son Güncelleme: 25.09.2026 03:05
Havvanur, Türkiye'ye 2026 Avrupa Boks Şampiyonası’ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.
Milli boksör Havvanur Kethüda, +80 kilo Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı. 19 yaşındaki sporcuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla arayarak tebrik etti.
Havvanur geçen yıl Çekya’da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştı.
Genç kadınlarda son Avrupa Boks Şampiyonu unvanını taşıyan milli boksör Havvanur Kethüda, büyükler kategorisindeki ilk büyük başarısını kazandı.
19 yaşındaki milli sporcu, Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Havvanur, kadınlar +80 kiloda Rus rakibi Kseniia Olifirenko ile karşılaştı. Rakibine üç rauntta da üstünlük kuran Havvanur, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Trabzonspor da sporcusu Havvanur'u sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kutladı.
Bugün sona erecek 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörlerden Busenaz Sürmeneli, Büşra Işıldar, Hatice Akbaş ve Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonluğu için ringe çıkacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalya töreni sonrası Havvanur'u tebrik etti.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla Avrupa şampiyonu Havvanur'u arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Havvanur'u kutlayarak "Havvanur tebrik ediyorum seni. Havvanur, ismin çok güzel. İnşallah bundan sonra senden dünya şampiyonluğu bekliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün arkadaşlarına çok selam söyle. Tebrik ediyorum." diye konuştu.
Milli boksör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.