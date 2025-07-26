"Hayal kırıklığı yaşadık" diyen  Solskjaer hedefte: Yönetimin B planı hazır

Sözcü'de yer alan habere göre; Norveçli çalıştırıcı tüm kredisini tüketti. Siyah-beyazlı yönetimin içinde Nuri Şahin isminin konuşulmaya başlandığı belirtildi. Ayrıca Serdal Adalı'nın aklında Sergen Yalçın'ın da olduğu ancak Nuri Şahin isminin bir adım öne çıktığı vurgulandı. Solskjaer ile yolları ayırması durumunda Nuri Şahin ya da Sergen Yalçın arasında karar verileceği iddia edildi.

RÖVANŞ MAÇI BELİRLEYİCİ OLABİLİR



Norveçli hocanın geleceği Shakhtar’la oynanacak rövanş maçından sonra şekillenecek.



Beşiktaş, sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olmuş Solskjaer maçın ardından şu ifadeleri kullanmıştı:



"Daha iyi bir savunma yapmalıydık. Savunma yapsaydık bu golleri yemezdik. Özellikle son gol hayal kırıklığı yarattı. Suratımıza atılmış yumruk gibiydi. Benim için hayal kırıklığı bu.



Hatalarımızdan öğreneceğiz. Ben farklı takımlarda bulundum. Hem oyuncu olarak hem hoca olarak 2 farktan çevirdiğim durumlar oldu. Daha hazır olacağız ve ilk golü atarak maçı çözeceğiz."

