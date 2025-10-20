"Hayal kurmayı bırakın" | Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. "HAYAL KURMAYI BIRAKIN"



Oyunun ikinci bölümünde Serginho’nun golünden sonra Fenerbahçe‘de panik başladı. Tedesco bile korkudan hemen sahaya Fred, En Nesyri, Oğuz, Szymanski’yi yolladı. Yolladı ama, sahadaki kötü futbol değişmedi. Karagümrük maçını bile evinde zar zor kazanan bu Fenerbahçe gerçekten ışık vermiyor. Bu takımı coşturacak hoca da asla Tedesco değil. Ali Koç ve arkadaşları gibi hayal kurmayı bırakın, gerçeklere bakın.. (Faik Çetiner-FANATİK)



"SARAN BENCE SPALLETTİ'Yİ İKNA YOLU ARAMALI"



Domenico Tedesco’nun teorik bilgisine ve iyi niyetine inanmakla birlikte, bu kaotik Fenerbahçe sorununu çözebilecek deneyime sahip olduğu konusunda kuşkumu zaten geldiği gün yazmıştım. Yaşı çok genç. Şampiyonluk beklentisi olan hiçbir yerde çalışmadı. Ve Fenerbahçe’nin ihtiyacı olan camia lideri teknik adam profili değil. İşi zor gerçekten Tedesco’nun. Tekrar söylüyorum: Fenerbahçe’nin ihtiyacı olan teknik adam Spalletti. Saran’ın onu ikna için çabalaması gerek. (Uğur Meleke-HÜRRİYET)



Kalede Ederson yerine Tarık oynadı

"FENERBAHÇE'Yİ İSMAİL VE TARIK KURTARDI"



Fenerbahçe'deki gidişat hiç iç açıcı değil. Dün geceki maçı izledikten sonra bende şöyle bir kanaat oluştu: Bu takımın ligde hiçbir maçı garanti değil. Tedesco adeta ateşle oynuyor. Kasımpaşa maçından beri yazıyorum. Yüksek kaliteli Asensio fizik olarak tam hazır değil. Talisca ise fizik olarak tam bitik. Bu iki oyuncuyu bir arada oynatmak atletizme dönen günümüz futbolunun en önemli ilkesine ters düşüyor. Dün geceye bakıyorum. Bir de Talisca santrfor! F.Bahçe, bu modeli Kasımpaşa karşısında da denemiş, galip durumdayken 10 kişilik rakipten gol yiyip berabere kalmıştı.



Eğer En-Nesyri'yi oynatmayacaksan işin kolayı var. Kerem'i koyarsın santrfora, Oğuz'u da sol açığa. Bu ikili bu şekilde milli maçlarda birçok defa birlikte süre aldı. Bu riskleri alıyorsun bir de üstüne sol bekte iyi futbolcu ama ciddi maç eksiği olan ve arkadaşlarını tanımayan Levent'i koyuyorsun. Skriniar cezalı olunca arızalı bir dörtlü defans ortaya çıkıyor. İşte bu şartlarda 2-0'lık skor avantajına rağmen ikinci yarıda az kalsın 2 puan uçuyordu. Bunu kurtaran iki kişi vardı. Biri yorgunluktan canı çıkan İsmail, diğeri de aynı Samsun maçı gibi çok zor bir vuruşu kurtaran kaleci Tarık. Tedesco'ya bir eleştirim daha var. Mert Müldür, kulübeye mahkum edilecek bir oyuncu değil. Üstelik Semedo da çok iyi oynamıyor. Eğer Tedesco, ciddi önlemler almazsa üst üste gelen Gaziantep ve Beşiktaş deplasmanları hayal kırıklığı olabilir. (Ömer Üründül-SABAH)

Talisca penaltı anı