"Hayal kurmayı bırakın" | Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu
Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, puan kaybına izin vermedi. Peki spor yazarları sarı lacivertliler için ne dedi? İşte maç değerlendirmeleri...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
"HAYAL KURMAYI BIRAKIN"
Oyunun ikinci bölümünde Serginho’nun golünden sonra Fenerbahçe‘de panik başladı. Tedesco bile korkudan hemen sahaya Fred, En Nesyri, Oğuz, Szymanski’yi yolladı. Yolladı ama, sahadaki kötü futbol değişmedi. Karagümrük maçını bile evinde zar zor kazanan bu Fenerbahçe gerçekten ışık vermiyor. Bu takımı coşturacak hoca da asla Tedesco değil. Ali Koç ve arkadaşları gibi hayal kurmayı bırakın, gerçeklere bakın.. (Faik Çetiner-FANATİK)
"SARAN BENCE SPALLETTİ'Yİ İKNA YOLU ARAMALI"
Domenico Tedesco’nun teorik bilgisine ve iyi niyetine inanmakla birlikte, bu kaotik Fenerbahçe sorununu çözebilecek deneyime sahip olduğu konusunda kuşkumu zaten geldiği gün yazmıştım. Yaşı çok genç. Şampiyonluk beklentisi olan hiçbir yerde çalışmadı. Ve Fenerbahçe’nin ihtiyacı olan camia lideri teknik adam profili değil. İşi zor gerçekten Tedesco’nun. Tekrar söylüyorum: Fenerbahçe’nin ihtiyacı olan teknik adam Spalletti. Saran’ın onu ikna için çabalaması gerek. (Uğur Meleke-HÜRRİYET)
"FENERBAHÇE'Yİ İSMAİL VE TARIK KURTARDI"
Fenerbahçe'deki gidişat hiç iç açıcı değil. Dün geceki maçı izledikten sonra bende şöyle bir kanaat oluştu: Bu takımın ligde hiçbir maçı garanti değil. Tedesco adeta ateşle oynuyor. Kasımpaşa maçından beri yazıyorum. Yüksek kaliteli Asensio fizik olarak tam hazır değil. Talisca ise fizik olarak tam bitik. Bu iki oyuncuyu bir arada oynatmak atletizme dönen günümüz futbolunun en önemli ilkesine ters düşüyor. Dün geceye bakıyorum. Bir de Talisca santrfor! F.Bahçe, bu modeli Kasımpaşa karşısında da denemiş, galip durumdayken 10 kişilik rakipten gol yiyip berabere kalmıştı.
Eğer En-Nesyri'yi oynatmayacaksan işin kolayı var. Kerem'i koyarsın santrfora, Oğuz'u da sol açığa. Bu ikili bu şekilde milli maçlarda birçok defa birlikte süre aldı. Bu riskleri alıyorsun bir de üstüne sol bekte iyi futbolcu ama ciddi maç eksiği olan ve arkadaşlarını tanımayan Levent'i koyuyorsun. Skriniar cezalı olunca arızalı bir dörtlü defans ortaya çıkıyor. İşte bu şartlarda 2-0'lık skor avantajına rağmen ikinci yarıda az kalsın 2 puan uçuyordu. Bunu kurtaran iki kişi vardı. Biri yorgunluktan canı çıkan İsmail, diğeri de aynı Samsun maçı gibi çok zor bir vuruşu kurtaran kaleci Tarık. Tedesco'ya bir eleştirim daha var. Mert Müldür, kulübeye mahkum edilecek bir oyuncu değil. Üstelik Semedo da çok iyi oynamıyor. Eğer Tedesco, ciddi önlemler almazsa üst üste gelen Gaziantep ve Beşiktaş deplasmanları hayal kırıklığı olabilir. (Ömer Üründül-SABAH)
"BÜYÜK TAKIM OLDUKLARINI UNUTMUŞLAR"
Milli Takım arası, Tedesco'ya kadroda onarım için fırsat verdi. Bu kez taşları yerine koydu. Alvarez ve İsmail merkezde, önlerinde Asensio… Temaslı oynadılar, oyuna ve topa hükmettiler, küçük üçgenler ile boş alanlar buldular ve iki gol attılar. Soyunma odasına giden iki takım, dönüşte kimliklerini de değiştirmişlerdi. Karagümrük ısırmaya başladı. Talisca topu önde tutamadı, Kerem ve Nene'nin defansif katkıları sınırlı kaldı. Tutuldu Fenerbahçe oyuncuları. İlk yarıdaki pas köprüsü yerle bir oldu. Rakip kaleye rahat gelmeye, direnç görmeden organizasyonunu yapma fırsatı yakaladı. Gol de böyle geldi, direkten dönen veya Tarık'ın kurtardığı pozisyonlar da. Santimlerle ofsayta takılan gol de. Takımın bu hali tribünleri de terse döndürdü. Islıklar kendi oyuncuları için çalıyordu. Karagümrük topu ayağına aldığında baskı altına almak için değil. Samsun'da da benzeri olmuştu. Tedesco, "Rakip golü kaçırınca, korktuk – çekildik" dedi. Büyük takım olduklarını unutmuş bir oyuncu grubu. Taraftardan da destek gelmeyince, "vurayım, gitsin" diyenler. Karagümrük ise hiç acele etmeden, sakin ve plana da sadık kalarak yetenekli oyuncularını devreye soktu. Kırmızıya yakın faulde ikinci sarıdan Balkovec'in atılması rahatlattı hepsini. İki fotoğraf kaldı arkada; İsmail Yüksek ve kurtardığı şutla kaleci Tarık. Kazanmak moral getirir, ama doğru rüzgârın Stuttgart maçında esmesi lazım. (Gürcan Bilgiç-SABAH)
- Etiketler :
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor