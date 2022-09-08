NTV.COM.TR’ye geri dön

Hearts-Başakşehir maçında ilk 11'ler

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'e konuk olacak.

Haberler 08.09.2022 - 19:16

Hearts-Başakşehir maçında ilk 11'ler

, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında bugün İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşacak.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta, TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

Hearts ile Medipol Başakşehir takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Tynecastle Park

Hakemler: Krzysztof Jakubik, Arkadiusz Wojcik, Tomasz Niemirowski (Polonya)

Hearts: Gordon, Smith, Kingsley, Cochrane, Atkinson, Haring, Devlin, Halliday, Forrest, McKay, Shankland

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Biglia, Aleksic, Traore, Serdar Gürler, Okaka

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...