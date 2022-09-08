Hearts-Başakşehir maçında ilk 11'ler

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında bugün İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşacak.



İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta, TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.



Hearts ile Medipol Başakşehir takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:



Stat: Tynecastle Park



Hakemler: Krzysztof Jakubik, Arkadiusz Wojcik, Tomasz Niemirowski (Polonya)



Hearts: Gordon, Smith, Kingsley, Cochrane, Atkinson, Haring, Devlin, Halliday, Forrest, McKay, Shankland



Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Biglia, Aleksic, Traore, Serdar Gürler, Okaka

