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Hedef Şampiyonlar Ligi. Fenerbahçe-Lyon maçı

18.08.2026 20:45

Son Güncelleme: 18.08.2026 21:05

Hedef Şampiyonlar Ligi. Fenerbahçe-Lyon maçı
Anadolu Ajansı

Fenerbahçeli futbolcuların Sturm Graz maçındaki gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon ile karşı karşıya...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini ağırlıyor.

 

Chobani Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek. Jablonski'nin yardımcılıklarını Aduard Beitinger ve Eric Müller yapacak.

21:04
KARTAL: "BU MAÇ BÖYLE GEREKİYORDU"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Birkaç gündür yani hazırlanıyoruz. Rakibimizle ilgili... Daha doğrusu yani biz Sturm Graz'ı geçmeden önce de Lyon'u izledik. Devamlı takip ettik. Lyon, organize bir takım, iyi pas yapıyorlar, hücuma organize çıkıyorlar. Biz de bunun bilincindeyiz, ekip olarak bu yönde çalıştık. Rakiple ilgili ne yapacağımızla ilgili kısa bir antrenman yaptık. Tek antrenmanla hazırlandık. Oyuncularım ne yapacaklarını biliyor. Oyuncularımla beraber ekip olarak konsantre olduk, iyi hazırlandık. Taraftarımızın enerjisini, bizi maç başından sonuna kadar yürekten destek vereceklerini biliyoruz. Taraftarımızla birlikte bu maçı oynamalıyız. İyi futbolla, iyi mücadeleyle rövanş öncesi avantajlı skor istiyoruz. Biz oyuncularımızı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Sadece Asensio değil, 24 tane değerli oyuncu var bizde. Bu maç böyle gerekiyordu, böyle karar verdik."
NTV
20:45
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Talisca, Kerem, Greenwood, Muriqi. Fenerbahçe'de Marco Asensio, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Vinicius, Tessmann, Tolisso, Morton, Nuamah, Fofana, Openda.
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İKİ TAKIMIN SERÜVENİ

 

2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini eleyen sarı-lacivertliler, bir sonraki turda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşı karşıya geldi. Sahasındaki maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda da 1-0 galip gelerek play-off turuna yükseldi.

 

Elemelere 3. turdan başlayan Fransa temsilcisi Olimpik Lyon, Çekya ekibi Sparta Prag'la karşılaştı. Çekya'daki mücadeleyi Sparta Prag 2-1 kazanırken Fransa'daki rövanşta Olimpik Lyon 3-0 galip gelerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

 

OOSTERWOLDE KADRODAN ÇIKARILDI

 

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la oynadığı 3. eleme turu ilk maçında sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, UEFA'ya bildirilen kadrodan çıkarıldı.

 

Takımda sakatlığı bulunan bir diğer isim olan kaleci Mert Günok da maçta forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Gençlerbirliği ile oynanan lig maçında Ankara'ya götürülmeyen Brezilyalı file bekçisi Ederson, Olimpik Lyon karşısında 11'deki yerini alacak.

 

UEFA KADROSU

 

Müsabakanın başlamasına 24 saat kala listeye 2 oyuncu ekleme hakkı bulunan Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Olimpik Lyon maçlarının kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

 

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriç, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene.

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