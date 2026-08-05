Hedef Şampiyonlar Ligi. Fenerbahçe-Sturm Graz maçı

KARTAL: "ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

İsmail Kartal: "Dün gece itibarıyla motivasyon anlamında çok iyi duruma geldik. Oyuncularımla yapmış olduğum toplantılarda geri bildirimler çok iyiydi. Birlikte güzel sohbetlerimiz oldu. Dün akşam her şey çok daha netleşti. Dün akşamdan itibaren maça hazırız. Hafta başından beri çok iyi hazırlandık."