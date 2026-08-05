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Hedef Şampiyonlar Ligi. Fenerbahçe-Sturm Graz maçı

05.08.2026 19:47

Son Güncelleme: 05.08.2026 21:00

Hedef Şampiyonlar Ligi. Fenerbahçe-Sturm Graz maçı
Resmi Kurum

Fenerbahçe takımı.

NTV - Haber Merkezi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz karşı karşıya...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlıyor.

 

Chobani Stadı'nda oynanan müsabaka saat 21.00'de başladı.

 

Karşılaşmayı, İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetiyor. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Ian Hussin ve Neil Davies yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Robert Jones.

 

CANLI SKOR

 

FENERBAHÇE 0-0 STURM GRAZ

21:00
MAÇ BAŞLADI
Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşmasında ilk düdük geldi
Resmi Kurum
20:25
KARTAL: "ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"
İsmail Kartal: "Dün gece itibarıyla motivasyon anlamında çok iyi duruma geldik. Oyuncularımla yapmış olduğum toplantılarda geri bildirimler çok iyiydi. Birlikte güzel sohbetlerimiz oldu. Dün akşam her şey çok daha netleşti. Dün akşamdan itibaren maça hazırız. Hafta başından beri çok iyi hazırlandık."
Anadolu Ajansı
20:02
GREENWOOD İLKİ YAŞAYACAK
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11’de başlıyor.
Resmi Kurum
19:46
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Ake, Skriniar, Oosterwolde, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Greenwood, Talisca. Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Wlodarczyk, Jatta.
Resmi Kurum

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı yenerek ikinci maç öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.

 

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini eleyen Fenerbahçe, ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmiş, deplasmanda ise 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı.

 

MAÇ KADROSU

 

Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirdiği ve 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkının olduğu isimler şöyle:

 

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Yasir Çakdı, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdıkmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai.

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