Hedef Şampiyonlar Ligi. Fenerbahçe-Sturm Graz maçı
05.08.2026 19:47
Son Güncelleme: 05.08.2026 21:00
Fenerbahçe takımı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz karşı karşıya...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlıyor.
Chobani Stadı'nda oynanan müsabaka saat 21.00'de başladı.
Karşılaşmayı, İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetiyor. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Ian Hussin ve Neil Davies yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Robert Jones.
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FENERBAHÇE 0-0 STURM GRAZ
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı yenerek ikinci maç öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini eleyen Fenerbahçe, ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmiş, deplasmanda ise 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı.
MAÇ KADROSU
Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirdiği ve 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkının olduğu isimler şöyle:
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Yasir Çakdı, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdıkmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai.