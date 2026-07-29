Hedef Şampiyonlar Ligi. Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı
29.07.2026 16:49
Fenerbahçeli futbolcuların ilk maçtaki gol sevinci.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile Fenerbahçe karşı karşıya...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bu akşam Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Mücadeleyi, Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Romain Devillers ve Nico Claes yapacak.
MAÇ KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor:
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.