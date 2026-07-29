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Hedef Şampiyonlar Ligi. Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı

29.07.2026 16:49

Hedef Şampiyonlar Ligi. Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı
Anadolu Ajansı

Fenerbahçeli futbolcuların ilk maçtaki gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile Fenerbahçe karşı karşıya...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bu akşam Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

 

Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

 

Mücadeleyi, Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Romain Devillers ve Nico Claes yapacak.

16:44
MUHTEMEL 11'LER
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
Anadolu Ajansı

MAÇ KADROSU

 

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor:

 

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.

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