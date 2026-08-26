Hedef Şampiyonlar Ligi. Lyon-Fenerbahçe maçı
26.08.2026 19:37
İki takım arasında oynanan ilk maç, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon ile Fenerbahçe karşı karşıya...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında bu akşam Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Luca Zufferli olacak.
Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor.
TUR İHTİMALLERİ
Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları, turu geçen tarafı belirleyecek.
4 EKSİK
Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, müsabakada forma giyemeyecek.