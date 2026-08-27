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Hedef UEFA Avrupa Ligi. Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı

27.08.2026 18:53

Son Güncelleme: 27.08.2026 19:32

Hedef UEFA Avrupa Ligi. Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı
Resmi Kurum

Beşiktaşlı futbolcuların ilk maçtaki gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris ile Beşiktaş karşı karşıya...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'le deplasmanda karşı karşıya geliyor.

 

Dariaus Gireno Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

 

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Guadalupe Porras Ayuso ve Guillermo Santiago Sacristan yapacak.

 

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına 90 dakika uzaklıkta olan siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük avantaj elde etmişti.

19:31
ITALIANO: "ORKUN'LA KONUŞTUK"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "Orkun şu anda %100 değil ve yorgunluk var. Onunla konuştuk ve dinlenmeyi tercih etti. Maçın durumuna göre kullanabiliriz. Öncelikle gelen 2 oyuncu da U23 oyuncusu. Kontenjanda kullanabileceğimiz oyuncular. Poku, sağ kanatta etkili bir oyuncu ve hızlı bir oyuncu. Miretti de dinamik bir orta saha, savaşçı bir oyuncu, İtalya'da çok oynamış bir oyuncu. Bu takım, 3 kulvarda olacak ve haftada 2-3 maç yapacak ve bu oyuncular bize rotasyonda kalite katacak."
Anadolu Ajansı
18:51
İLK 11'LER
Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor, Karashima, Fiolic, Kalik, Leonardo, Ourega, Debelijuh Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Kartal, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic
Anadolu Ajansı

1 YILLIK HASRET BİTMEK ÜZERE

 

Geçen sezon eleme aşamalarında Avrupa macerasını noktalayan Beşiktaş, taraftarlarının özlemine son vermek istiyor.

 

Siyah-beyazlı ekip, rakibini elemesi halinde yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek ancak Litvanya ekibinin tur atlaması durumunda ise Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

 

Son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 36 takım arasında ligi 28. sırada bitirerek defteri kapatmıştı.

 

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk'e elenmiş, Konferans Ligi'nde ise Lausanne'a karşı tur atlayamayarak iki turnuvada da mücadele edememişti.