Hedef UEFA Avrupa Ligi. Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı

ITALIANO: "ORKUN'LA KONUŞTUK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "Orkun şu anda %100 değil ve yorgunluk var. Onunla konuştuk ve dinlenmeyi tercih etti. Maçın durumuna göre kullanabiliriz. Öncelikle gelen 2 oyuncu da U23 oyuncusu. Kontenjanda kullanabileceğimiz oyuncular. Poku, sağ kanatta etkili bir oyuncu ve hızlı bir oyuncu. Miretti de dinamik bir orta saha, savaşçı bir oyuncu, İtalya'da çok oynamış bir oyuncu. Bu takım, 3 kulvarda olacak ve haftada 2-3 maç yapacak ve bu oyuncular bize rotasyonda kalite katacak."