Hedefe bir adım daha yaklaştı, görülmemiş tarihi başarıya 44 gol kaldı
28.12.2025 09:01
NTV - Haber Merkezi
Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden ve 1000 gol hedefleyen Ronaldo'nun hayaline 44 gol kaldı.
Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr konuk ettiği Al Okhdood'u 3-0 yendi. Sarı mavili ekibin gollerini 31 ve 45+3. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 90+4. dakikada Joao Felix attı. Bu maçın ardından dünyaca ünlü yıldız, kariyerinde 956. gole ulaştı.
ADIM ADIM 1000'E
Kariyerinde 1000 gole ulaşmak isteyen Ronaldo, 956. golünü kaydetti.
Portekizli süper star, 44 gol daha atması halinde hayalini gerçekleştirecek.
DÖRT FARKLI KULÜPTE REKOR
Dört farklı kulüp ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu olmuştu.
Ronaldo kariyeri boyunca Real Madrid'de 450, Manchester United'da 145, Juventus'ta 101, Portekiz Milli Takım formasıyla da 138 gol atma başarısını göstermişti.
Ronaldo'nun sevinci
2025'TE PARA BASTI
Ronaldo, Forbes'un listesine göre İspanya'dan 4, Suudi Arabistan'dan 3, İngiltere'den 2 ve ABD'den bir isim, 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu arasına girdi.
Ronaldo, 2025'te listedeki en yakın rakibi Lionel Messi'nin iki katından fazla kazanç elde etti.
Kendi markası CR7'yi büyütmeye devam eden 40 yaşındaki Ronaldo, tüm sosyal medya platformlarında bir milyar takipçiyi aştı.
Otel ve giyim alanındaki girişimleriyle saha dışı geliri senelik 50 milyon dolara çıkan Ronaldo, Al Nassr'dan ise bir yıllığına 230 milyon dolar kazandı.
ÜST ÜSTE 6. KEZ
Ronaldo ikariyerinde üst üste 6. kez Dünya Kupası’nda mücadele edecek.
Yıldız futbolcu her katıldığı Dünya Kupası'nda gol atma başarısı da göstermişti. Ronaldolu Portekiz son Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmişti.
2026 FIFA Dünya Kupası açılışı 11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Estadio Azteca Mexico City'de yapılacak. Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.