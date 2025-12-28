Hedefe bir adım daha yaklaştı, görülmemiş tarihi başarıya 44 gol kaldı

2025'TE PARA BASTI



Ronaldo, Forbes'un listesine göre İspanya'dan 4, Suudi Arabistan'dan 3, İngiltere'den 2 ve ABD'den bir isim, 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu arasına girdi.

Ronaldo, 2025'te listedeki en yakın rakibi Lionel Messi'nin iki katından fazla kazanç elde etti.

Kendi markası CR7'yi büyütmeye devam eden 40 yaşındaki Ronaldo, tüm sosyal medya platformlarında bir milyar takipçiyi aştı.

Otel ve giyim alanındaki girişimleriyle saha dışı geliri senelik 50 milyon dolara çıkan Ronaldo, Al Nassr'dan ise bir yıllığına 230 milyon dolar kazandı.

ÜST ÜSTE 6. KEZ



Ronaldo ikariyerinde üst üste 6. kez Dünya Kupası’nda mücadele edecek.



Yıldız futbolcu her katıldığı Dünya Kupası'nda gol atma başarısı da göstermişti. Ronaldolu Portekiz son Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmişti.

2026 FIFA Dünya Kupası açılışı 11 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Estadio Azteca Mexico City'de yapılacak. Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.