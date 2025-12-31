"Hedefe ulaşmadan emekli olmayacağım" diyen Ronaldo bir adım daha yaklaştı

Suudi Arabistan Pro Lig'de lider Al-Nassr, deplasmanda Al Ettifaq'la 2-2 berabere kaldı.

Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı. Yıldız futbolcu, Al Ettifaq maçındaki golüyle kariyeri boyunca attığı gol sayısını 957'ye yükseltti.



Bu maçın ardından dünyaca ünlü yıldızın hedefine 43 gol kaldı.

“KESİNLİKLE ULAŞACAĞIM”

40 yaşındaki Ronaldo, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak ve hepinizin bildiği o sayıya, 1000 gole ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam, bu sayıya kesinlikle ulaşacağım." ifadelerini kullanmıştı.



Futbola devam etmek için motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Ronaldo, "Orta Doğu'da mı Avrupa'da mı oynadığım önemli değil, futbol oynamayı her zaman seviyorum ve devam etmek istiyorum." demişti.