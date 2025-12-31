"Hedefe ulaşmadan emekli olmayacağım" diyen Ronaldo bir adım daha yaklaştı
31.12.2025 09:08
NTV - Haber Merkezi
Cristiano Ronaldo, kariyerinde
Suudi Arabistan Pro Lig'de lider Al-Nassr, deplasmanda Al Ettifaq'la 2-2 berabere kaldı.
Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı. Yıldız futbolcu, Al Ettifaq maçındaki golüyle kariyeri boyunca attığı gol sayısını 957'ye yükseltti.
Bu maçın ardından dünyaca ünlü yıldızın hedefine 43 gol kaldı.
“KESİNLİKLE ULAŞACAĞIM”
40 yaşındaki Ronaldo, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak ve hepinizin bildiği o sayıya, 1000 gole ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam, bu sayıya kesinlikle ulaşacağım." ifadelerini kullanmıştı.
Futbola devam etmek için motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Ronaldo, "Orta Doğu'da mı Avrupa'da mı oynadığım önemli değil, futbol oynamayı her zaman seviyorum ve devam etmek istiyorum." demişti.
“RONALDO, MESSİ İLE BİRLİKTE OYNAMAK İSTİYOR” İDDİASI YALAN ÇIKTI
Dünya futbol tarihinin en önemli yıldızlarından Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin, kariyerlerinin son döneminde aynı takımda forma giyeceğine dair bir iddia gündeme gelmişti.
İspanya'dan Mundo Deportivo'nun haberinde Ronaldo'nun kariyerini noktalamadan önce Messi'yle birlikte oynamak istemesi nedeniyle Inter Miami ile temas kurduğu ifade edilmişti.
MEĞER HEPSİ ŞAKAYMIŞ
Ancak bu haberde yazılan her şeyin koca bir şakadan ibaret olduğunun anlaşılması çok uzun sürmedi.
1 Nisan Şaka Günü, İspanya'da 28 Aralık tarihine denk geliyor ve bu nedenle Ronaldo için yazılan ifadeler tamamen hayal ürününden oluşuyor.