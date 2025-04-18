Heidenheim - Bayern Münih mücadelesi için geri sayım başladı. Bayern Münih bu sezon ligde oynadığı 29 karşılaşamda 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Ligde çıktığı son beş karşılaşmada sadece 2 galibiyet çıkarabilen Bayern Münih sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Heidenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…



HEİDENHEİM - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da heyecan Heidenheim - Bayern Münih mücadelesiyle devam ediyor. KVoith Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 19 Nisan Cumartesi günü saat 16:30’da başlayacak ve Bein Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Heidenheim bu sezon ligde çıktığı 29 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.



Bayern Münih ise 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 69 puan topladı ve zirvede yer alıyor.





