Heidenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bundesliga’da zirvede bulunan Bayern Münih deplasmanda Heidenheim ile karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Alman ekibi ligde teselli bulmak istiyor. Heidenheim ise bu sezon ligde topladığı 22 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki Heidenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
Heidenheim - Bayern Münih mücadelesi için geri sayım başladı. Bayern Münih bu sezon ligde oynadığı 29 karşılaşamda 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Ligde çıktığı son beş karşılaşmada sadece 2 galibiyet çıkarabilen Bayern Münih sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Heidenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…
HEİDENHEİM - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da heyecan Heidenheim - Bayern Münih mücadelesiyle devam ediyor. KVoith Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 19 Nisan Cumartesi günü saat 16:30’da başlayacak ve Bein Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Heidenheim bu sezon ligde çıktığı 29 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.
Bayern Münih ise 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 69 puan topladı ve zirvede yer alıyor.
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