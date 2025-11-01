Heidenheim - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Heidenheim - Frankfurt karşı karşıya geliyor. Frankfurt zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Heidenheim - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



HEİDENHEİM - FRANKFURT MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Heidenheim - Frankfurt kozlarını paylaşıyor. Heidenheim'da, Voith Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 17.30’da başlayacak mücadele Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.



