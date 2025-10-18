Hekimoğlu, Hakem Gelişim Semineri'ne katıldı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Avrupa'ya giden hakemlerimiz var. Bunların sayısını artırmak istiyoruz. Dolayısıyla bu, Türk hakemliği için önemli bir adım." dedi.



Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Boks Federasyonu Hakem Gelişim Semineri"ne 60 hakem katılıyor.



Türkiye Boks Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yaşar Çınar tarafından verilen seminerle hakemlerin gelişimine katkı sunulması hedefleniyor.



Hekimoğlu, eğitime 60 ha emle başladıklarını, 20 gün sonra ikinci grubu alacaklarını söyledi.



Böylece yaklaşık 120 hakemi misafir edeceklerini belirten Hekimoğlu, "Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatta Türk hakemlerimizi görmek istiyoruz. Yaşar Çınar, MHK'nin başındaki değerli büyüğümüz. Zaten bu konuda baş hakemdir, dünya boksunda da değerlidir. Kendisi burada eğitim veriyor. Avrupa'ya giden hakemlerimiz var. Bunların sayısını artırmak istiyoruz. Dolayısıyla bu, Türk hakemliği için önemli bir adım. Federasyonlarımızda bu tür işler çok yapılmaz ama biz bir ilki yapmak istedik." dedi.