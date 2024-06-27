Hellmann’s’tan futbol ve lezzet dolu unutulmaz bir gece

Dolu dolu mayonez lezzetiyle maç günlerinin keyfini katlayan Hellmann’s, UEFA EURO 2024 ™ resmi sponsoru olarak turnuvanın ilk gününden bu yana Yapı Kredi Bomontiada’da düzenlediği etkinliklerle futbolseverleri ağırlıyor. Hellmann’s UEFA EURO 2024™’ün en çok beklenen maçlarından Çekya-Türkiye maçı için 26 Haziran’da düzenlediği maç izleme etkinliğiyle futbolseverleri sahanın ilk 11’iyle buluşturdu. Maç yayını öncesi Ceyhun Yılmaz ve Türk Milli Takımı’nın efsane ismi Nihat Kahveci’nin keyifli ve futbol dolu sohbetiyle başlayan etkinlik, Hellmann’s’ın farklı deneyimlerle maç coşkusunu yaşatan organizasyonuyla tam bir futbol şölenine dönüştü. Yeme-içme alanındaki içerik üreticilerinin de katıldığı etkinlik, ücretsiz ve herkese açıktı. Hellmann’s’ın karşı konulmaz lezzetleriyle heyecanın buluştuğu gece bu yazın en keyifli organizasyonlarından biri olarak hafızalarda yer etti.

Gecenin moderatörlüğünü üstlenen Ceyhun Yılmaz organizasyon hakkında şunları söyledi: “Bizim ülkemiz gerçekten futbolu çok seviyor. Günlük hayatımızdaki çoğu konuşma hep futbol üzerine. Bizler de dört yıldan sonra düzenlenen bu büyük turnuvanın heyecanını paylaşmak adına burada bir araya geldik. Heyecandan yerimize oturamadığımız bu gecede UEFA EURO 2024™ resmi sponsoru Hellmann’s’ın harika soslarıyla hem lezzete hem de futbola doyduk.”



Türk Milli Takımı’nda oynama şansı bulan ve ülkemizi birçok karşılaşmada temsil eden Nihat Kahveci ise gece hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi: “Buradaki kalabalıktan da anlaşılacağı üzere biz gerçekten bir futbol ülkesiyiz. Uzun zamandır da dünyanın en önemli futbol organizasyonlarından biri olan UEFA EURO 2024™’ü bekliyorduk. Turnuvanın resmi sponsoru Hellmann’s’ın mükemmel lezzetleriyle ve güzel organizasyonuyla da bu akşam futbol keyfimiz daha da katlandı. Bu büyük heyecanı Yapı Kredi Bomontiada’da güzel bir kalabalıkla yaşamak, benim için harika bir deneyimdi. UEFA EURO 2024™ resmi sponsoru Hellmann’s’a mükemmel lezzetleriyle bize yaşattığı bu deneyim için teşekkür ederim.”

Hellmann’s’ın dolu dolu lezzetleriyle keyfi katlanacak maç günleri hakkındaki detaylar ve sezon boyunca farklı lokasyonlarda beraber lezzetli bir maç heyecanı yaşamak için Instagram’da hellmannsclub hesabını takipte kalabilirsiniz.

Unilever Ev Dışı Tüketim hakkında



Dünyanın en büyük gıda üreticilerinden biri olan Unilever’in ev dışı gıda sektöründe hizmet veren markası Unilever Ev Dışı Tüketim, 300’ü aşkın şeften oluşan ekibi ile gastronomi sektörüne; lezzet, kolaylık ve besin değerini tutarlı ve yüksek standartlarla dengeleyen yemek çözümleri sunuyor. Gıda hizmetleri profesyonellerinin oluşturduğu küresel ağı ile en iyi sürdürülebilir malzemelerin tedarik edilmesi, kaliteli ürünler geliştirilmesi, ilham verici ve dünyadaki trendlerle uyumlu tarifler yaratılması, şeflere ihtiyaç duydukları eğitim ve desteğin verilmesi konularında çalışmalar yapıyor.