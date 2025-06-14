Hem Edin Dzeko hem de Ciro Immobile'yi istiyorlar: Sürpriz transferi duyurdular

Öte yandan Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Ciro Immobile'nin de ayrılığa daha yakın olduğu iddia edilmişti.



İtalyan basınının haberine göre Fiorentina, iki futbolcuyla da görüşme halinde.



Corriere dello Sport'un haberine göre Fiorentina ve Milan, Immobile'yi kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Fiorentina'nın aynı zamanda Bologna ile pazarlık masasından kalkan Dzeko'yla da görüştüğü ifade edildi.



Dzeko'nun Fiorentina'ya imza atmaya yakın olduğu belirtilirken, Immobile için pazarlıkların sürdüğü ve İtalyan futbolcunun menajerinin bir yandan da Milan'la temas halinde olduğu kaydedildi.



Fiorentina'nın Immobile için belirlediği sözleşme süresinin ise 2 yıllık olduğu aktarıldı.