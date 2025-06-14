Hem Edin Dzeko hem de Ciro Immobile'yi istiyorlar: Sürpriz transferi duyurdular
Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko ve Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan Ciro Immobile için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte dikkat çeken ayrılıklar yaşanırken, yaz transfer dönemi de oldukça hızlı başladı.
Fenerbahçe'deki iki yıllık serüveninin ardından takımdan ayrılan Edin Dzeko'nun kariyerine İtalya'da devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Öte yandan Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Ciro Immobile'nin de ayrılığa daha yakın olduğu iddia edilmişti.
İtalyan basınının haberine göre Fiorentina, iki futbolcuyla da görüşme halinde.
Corriere dello Sport'un haberine göre Fiorentina ve Milan, Immobile'yi kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Fiorentina'nın aynı zamanda Bologna ile pazarlık masasından kalkan Dzeko'yla da görüştüğü ifade edildi.
Dzeko'nun Fiorentina'ya imza atmaya yakın olduğu belirtilirken, Immobile için pazarlıkların sürdüğü ve İtalyan futbolcunun menajerinin bir yandan da Milan'la temas halinde olduğu kaydedildi.
Fiorentina'nın Immobile için belirlediği sözleşme süresinin ise 2 yıllık olduğu aktarıldı.
İKİ İSMİN PERFORMANSI
Sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Immobile, 41 maçta 19 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.
Fenerbahçe'de iki sezonda toplam 99 maça çıkan Dzeko ise 46 gol - 18 asistlik bir istatistik ortaya koydu.
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