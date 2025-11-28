Hem futbolda hem potada derbi haftası
28.11.2025 17:08
Anadolu Ajansı
AA
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın Beşiktaş BOA'yı ağırlayacak.
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi maçta yarın Beşiktaş BOA'yı konuk edecek.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
Derbide Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı ve İzel Deniz Pehlivan Çakıcı hakem üçlüsü görev yapacak.
Bir maçı eksik sarı-lacivertli takım, ligde 6'da 6 ile lider konumda bulunuyor.
Geride kalan haftalarda 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş BOA ise 7. sırada yer alıyor.