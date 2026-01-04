Hem Guendouzi hem Lang oynadı, iki gollü Lazio-Napoli maçında kırmızı kartlar havada uçuştu
04.01.2026 16:39
Son Güncelleme: 04.01.2026 17:26
NTV - Haber Merkezi
Serie A'da Lazio ile Napoli'nin karşı karşıya geldiği maçta üç kırmızı kart çıktı. Sahadan galip ayrılan taraf ise Napoli oldu.
İtalya Ligi Serie A'nın 18. haftasında Lazio ile Napoli karşı karşıya geldi.
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Napoli'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Leonardo Spinazzola ve 32. dakikada Amir Rrahmani kaydetti.
KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU
Lazio'da Noslin 81. dakikada ikinci sarıdan, Marusic ise 88. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Napoli'de ise Mazzocchi, 88. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Napoli'den Mazzocchi ile Lazio'dan Marusic arasındaki tartışma böyle görüntülendi.
Bu skorun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Napoli, 37 puan ve maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı. Üç maçtır galibiyet alamayan Lazio ise 24 puanla dokuzuncu basamakta yer buldu.
Napoli, gelecek hafta Verona'yı konuk edecek. Lazio ise Fiorentina'yı ağırlayacak.
GUENDOUZI VE LANG FORMA GİYDİ
Lazio'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Napoli takımının gol sevinci.
Galatasaray'ın gündeminde yer alan ve Napoli'de forma giyen hücum oyuncusu Noa Lang, 86. dakikada Rasmus Hojlund'un yerine oyuna dahil oldu.