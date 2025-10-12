Hem sahada hem vergide rekortmen: Vincenzo Montella, Türkiye'de listenin ilk sırasında!

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 senesinin vergi rekortmenlerini yayımladı.



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlılara ettiği önderliğin yanı sıra verdiği vergiyle de ön plana çıktı. VERGİ REKORTMENİ MONTELLA



Adana Defterdarlığı'nın resmi sitesinden yayınlanan listede A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maaş ve huzur hakkından ödediği vergiyle vergi rekortmeni oldu.



İtalyan teknik adam, ödediği 60 milyon 814 bin 988 lira ve 12 kuruş vergiyle listenin en tepesinde yer aldı.



İki ve üçüncü sıradaki kişiler isimlerinin açıklanmasını istemedi. Dördüncü sırada ise 19 milyon 700 bin TL ile Bülent Özler yer aldı.



Listenin beşinci basamağında 18 milyon 300 bin TL ile Ziya Kıvanç bulundu.

Montella, Bulgaristan maçında A Milli Takım oyuncularına sık sık kenardan taktik verdi.

MONTELLA SAHADA DA REKORTMEN



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 6-1 kazanılan Bulgaristan karşılaşmasının ardından tarihe geçti.



İtalyan çalıştırıcı, A Milli Takım tarihinde hem genel toplam hem de deplasmanda en fazla galibiyet elde eden yabancı teknik direktör oldu.



A Milli Takım'ın başında bugüne kadar çıktığı maçlarda 14 kez kazanan 51 yaşındaki çalıştırıcı, bu zaferlerin 7'sini deplasmanda aldı.



Montella'nın bu istatistiği Türkiye Milli Futbol Takımı tarihine adını yazdırmasını sağladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maç önü ısınmasında ekibini takip etti.

SİVAS'TA CHARISIS İKİNCİ SIRADA



Sivas'ın 2024 vergi rekortmeni listesinde ise Sivasspor'un orta saha oyuncusu Charilaos Charisis ikinci sırada yer aldı.



Yunan futbolcu, 7 milyon 650 bin TL'lik vergiyle zirvenin bir basamak gerisinde kaldı.



İlk sırada ise 15 milyon 476 milyon TL vergiyle Süleyman Erdemir yer aldı.