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Hem tutuyor hem attıryor, Galatasaray için geliyor: City'nin 40 milyon euro ödediği Ederson bavulunu topladı

Galatasaray, Muslera sonrası kaleci arayışında sona geldi. Hem tutan hem de attıran özelliğiyle dikkat çeken Ederson, Türkiye'ye geliyor.

Hem tutuyor hem attıryor, Galatasaray için geliyor: City'nin 40 milyon euro ödediği Ederson bavulunu topladı

Manchester City'nin 31 yaşındaki kalecisi Ederson adım adım Galatasaray'a geliyor. 

Galatasaray, Ederson için Manchester City'ye 3 milyon euroluk bir teklif sundu ve Brezilyalı kaleciyle prensip anlaşmasına varıldı.

Ederson'un Galatasaray'la sözleşme imzalaması halinde yıllık 10 milyon euro kazanacağı belirtildi.

B PLANI HAZIR

Ederson transferinde pürüz çıkması halinde, Galatasaray'ın B planı ise Yann Sommer olacak. 

Hem tutuyor hem attıryor, Galatasaray için geliyor: City'nin 40 milyon euro ödediği Ederson bavulunu topladı - 1

2017 YILINDA 40 MİLYON EURO

Kariyerine Brezilya'da başlayan Ederson, Benfica'nın ardından 2017 yılında İngiliz devine 40 milyon euro bonservisle imza atmıştı.

HEM TUTAN HEM DE ATTIRAN KALECİ: EDERSON

MAÇLARDAN ÖNCE RİTÜEL

Ederson, maçlardan önce yaptığı ritüelle gündeme gelmişti. Brezilyalı file bekçisinin yanıtı, Avrupa basınında çokça konuşulmuştu.

Maçlardan önce herhangi bir ritüeli olup olmadığı sorulan 31 yaşındaki kaleci, "Sadece tek bir batıl inancım var. Her maçta aynı iç çamaşırını giyerim. 8 yıldır maça çıktığım iç çamaşırlarım aynı." ifadelerini kullandı.

Hem tutuyor hem attıryor, Galatasaray için geliyor: City'nin 40 milyon euro ödediği Ederson bavulunu topladı - 2
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