Hem tutuyor hem attıryor, Galatasaray için geliyor: City'nin 40 milyon euro ödediği Ederson bavulunu topladı

Manchester City 'nin 31 yaşındaki kalecisi Ederson adım adım Galatasaray 'a geliyor. Galatasaray, Ederson için Manchester City'ye 3 milyon euroluk bir teklif sundu ve Brezilyalı kaleciyle prensip anlaşmasına varıldı.

HEM TUTAN HEM DE ATTIRAN KALECİ: EDERSON

MAÇLARDAN ÖNCE RİTÜEL



Ederson, maçlardan önce yaptığı ritüelle gündeme gelmişti. Brezilyalı file bekçisinin yanıtı, Avrupa basınında çokça konuşulmuştu.



Maçlardan önce herhangi bir ritüeli olup olmadığı sorulan 31 yaşındaki kaleci, "Sadece tek bir batıl inancım var. Her maçta aynı iç çamaşırını giyerim. 8 yıldır maça çıktığım iç çamaşırlarım aynı." ifadelerini kullandı.