Hem tutuyor hem attıryor, Galatasaray için geliyor: City'nin 40 milyon euro ödediği Ederson bavulunu topladı
Galatasaray, Muslera sonrası kaleci arayışında sona geldi. Hem tutan hem de attıran özelliğiyle dikkat çeken Ederson, Türkiye'ye geliyor.
Manchester City'nin 31 yaşındaki kalecisi Ederson adım adım Galatasaray'a geliyor.
Galatasaray, Ederson için Manchester City'ye 3 milyon euroluk bir teklif sundu ve Brezilyalı kaleciyle prensip anlaşmasına varıldı.
Ederson'un Galatasaray'la sözleşme imzalaması halinde yıllık 10 milyon euro kazanacağı belirtildi.
B PLANI HAZIR
Ederson transferinde pürüz çıkması halinde, Galatasaray'ın B planı ise Yann Sommer olacak.
2017 YILINDA 40 MİLYON EURO
Kariyerine Brezilya'da başlayan Ederson, Benfica'nın ardından 2017 yılında İngiliz devine 40 milyon euro bonservisle imza atmıştı.
HEM TUTAN HEM DE ATTIRAN KALECİ: EDERSON
All 4️⃣ of Ederson's @premierleague assists 🧤🪄 pic.twitter.com/RaLynsTZSs— Manchester City (@ManCity) September 15, 2024
MAÇLARDAN ÖNCE RİTÜEL
Ederson, maçlardan önce yaptığı ritüelle gündeme gelmişti. Brezilyalı file bekçisinin yanıtı, Avrupa basınında çokça konuşulmuştu.
Maçlardan önce herhangi bir ritüeli olup olmadığı sorulan 31 yaşındaki kaleci, "Sadece tek bir batıl inancım var. Her maçta aynı iç çamaşırını giyerim. 8 yıldır maça çıktığım iç çamaşırlarım aynı." ifadelerini kullandı.
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