Hem Uğurcan Çakır hem Ferdi Kadıoğlu: Fenerbahçe ve Galatasaray masada, tarihi çalımın eşiğinde!
Uğurcan Çakır transferinde yarış halinde olan Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez Ferdi Kadıoğlu için devrede...
Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu kıyasıya bir şampiyonluk yarışıyla geçiren Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde de kozlarını paylaşıyor.
Trabzonspor'un kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır için temaslarını sürdüren iki kulüp, amansız yarışa devam ederken başka bir milli yıldız için de harekete geçti.
FENERBAHÇE TEMAS KURDU
Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu kiralamak için Brighton ile görüşmelere başladı.
Haberde sarı - lacivertlilerin kiralama bedeli ve diğer şartları sorduğu, İngiliz kulübünün ise dikkat çeken bir cevap verdiği kaydedildi.
GALATASARAY CEVABI
Brighton'ın Fenerbahçe'ye yanıtında Kadıoğlu ile Galatasaray'ın da ilgilendiği ve görüşüldüğü ifade edildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON SAKATLANDI
Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezonun başında 30 milyon euro bedelle Brighton'a imza atan başarılı futbolcu, sol ayak başparmak eklemindeki kapsül yırtığı nedeniyle sadece 8 maçta forma giyebilmişti.
PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 204 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 18 gol - 22 asistlik bir performans sergilemişti.
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