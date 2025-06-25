Hem Uğurcan Çakır hem Ferdi Kadıoğlu: Fenerbahçe ve Galatasaray masada, tarihi çalımın eşiğinde!

Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu kıyasıya bir şampiyonluk yarışıyla geçiren Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde de kozlarını paylaşıyor.



Trabzonspor'un kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır için temaslarını sürdüren iki kulüp, amansız yarışa devam ederken başka bir milli yıldız için de harekete geçti.

FENERBAHÇE TEMAS KURDU



Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu kiralamak için Brighton ile görüşmelere başladı.