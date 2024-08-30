Hentbol Süper Lig'de sezon başlıyor

Süper Lig'de yeni sezonda kadınlarda 10, erkeklerde 12 takım mücadele edecek.



Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ilk hafta maçlarının programı şöyle:



Kadınlar Süper Lig



Yarın:

14.00 Kırşehir Belediyesispor-Yenimahalle Belediyespor

14.00 Ortahisar Belediyespor-⁠Adasokağı

15.00 Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-⁠İzmir Büyükşehir Belediyespor

1 Eylül Pazar:

17.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak



Erkekler Süper Lig



Yarın:

17.00 ⁠Mihalıççık Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor

1 Eylül Pazar:

13.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-⁠Spor Toto

17.00 Güneysu-İzmir Büyükşehir Belediyespor

17.00 Depsaş Enerji As Hentbol-⁠Nilüfer Belediyespor

4 Eylül Çarşamba:

17.00 ⁠Beşiktaş-⁠Köyceğiz Belediyespor