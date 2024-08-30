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Hentbol Süper Lig'de sezon başlıyor

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-25 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Hentbol Süper Lig'de sezon başlıyor

Süper Lig'de yeni sezonda kadınlarda 10, erkeklerde 12 takım mücadele edecek.

Türkiye Federasyonunun açıklamasına göre ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:
14.00 Kırşehir Belediyesispor-Yenimahalle Belediyespor
14.00 Ortahisar Belediyespor-⁠Adasokağı
15.00 Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-⁠İzmir Büyükşehir Belediyespor
1 Eylül Pazar:
17.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak

Erkekler Süper Lig

Yarın:
17.00 ⁠Mihalıççık Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor
1 Eylül Pazar:
13.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-⁠Spor Toto
17.00 Güneysu-İzmir Büyükşehir Belediyespor
17.00 Depsaş Enerji As Hentbol-⁠Nilüfer Belediyespor
4 Eylül Çarşamba:
17.00 ⁠Beşiktaş-⁠Köyceğiz Belediyespor

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