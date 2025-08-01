Henüz lig başlamadan "3 puan farkla" şampiyonluk kehaneti: Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunu için artık geri sayıma geçilirken, kulüpler de transferlerini tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor.



8 Ağustos'ta başlayacak olan yeni sezon öncesi hangi takımın şampiyon olacağına dair çarpıcı bir tahmin yapıldı.

YENİ SEZONUN ŞAMPİYONUNU BELİRLEDİLER



Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'de yeni sezonun şampiyonunu belirledi.

